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"Мадяр" показав відео ліквідації російського генерала Груніса

12:23 16.09.2026 Ср
2 хв
aimg Юлія Капітонова
"Мадяр" показав відео ліквідації російського генерала Груніса Фото: Роберт "Мадяр" Бровді, командувач СБС (Getty Images)
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Сили безпілотних систем України успішно ліквідували російського генерал-майора Антона Груніса, який нещодавно доповідав диктатору Володимиру Путіну про нібито "взяття" Костянтинівки на Донеччині.

Про це заявив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

За словами "Мадяра", цю успішну операцію провели воїни 427-ї окремої бригади Сил безпілотних систем "Рарог".

Ще 12 вересня на території окупованої частини Донецької області вони змогли не лише відшукати місцезнаходження Груніса, а й завдати по ньому нищівного удару.

На цьому тлі командувач Сил безпілотних систем нагадав слова Путіна про цього генерала: "Человек с литовской фамилией, родившийся в Казани, воюет блестяще".

Також "Мадяр" зауважив, що Груніс отримав звання героя Росії саме після того, як у липні 2026 року доповів главі Кремля про повне "взяття" Костянтинівки.

"Як людина з угорським прізвищем, народжена в Україні, та воююча з Птахами за Неньку, доповідаю голосом через рота: генерала Груніса "нагородним" відділом відплати Птахів СБС ліквідовано 12 вересня 2026 року у нічному лігві на ТОТ Донецької області", - підтвердив "Мадяр".

Він також звернув увагу на те, що це вже сьомий підтверджений воєначальник рівня комбрига, командира дивізії та командира армії, якого знищили саме бійці Сил безпілотних систем.

"Цього разу філігранно спрацювали Птахи 427-ї окремої бригади СБС "Рарог". Дякую за сумлінну службу та героїчну боротьбу, Птахи! Ми встоїмо. Москва ляже", - наголосив "Мадяр".

Раніше РБК-Україна розповідало, чому генерал Груніс був настільки важливим для армії РФ та Путіна.

Також ми пояснювали, як наразі розвивається ситуація на фронті та на яких ділянках ЗСУ змогли прорватися вперед.

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Війна Росії проти України Сили безпілотних систем Донецька область Війська РФ
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