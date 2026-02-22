Росія у лютому лише раз застосувала морські ракетоносії: у ВМС назвали ймовірну причину

"В цьому місяці зафіксовано один такий вихід, одне застосування, але це не означає, що це не може відбутися завтра або післязавтра", - сказав Плетенчук.

Речник зазначив, що під час останньої атаки по території України російські кораблі не виходили у море.

За його словами, відсутність застосування морських носіїв під час останніх ударів може бути частково пов’язана з погодними умовами. Хоча кораблі здатні виходити навіть за шторму до шести балів, але використання ракетного озброєння при значному хвилюванні моря є ризикованим і зазвичай не практикується.