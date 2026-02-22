UA

Росія у лютому лише раз застосувала морські ракетоносії: у ВМС назвали ймовірну причину

Фото: речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук (facebook.com/Taclbery)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська цього місяця застосувала морські носії крилатих ракет лише один раз. Ймовірною причиною можуть бути погодні умови.

Як повідомляє РБК-Україна, про це речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів в ефірі телемарафону.

Читайте також: РФ готує масоване застосування морських дронів: ГУР розкрило деталі

"В цьому місяці зафіксовано один такий вихід, одне застосування, але це не означає, що це не може відбутися завтра або післязавтра", - сказав Плетенчук.

Речник зазначив, що під час останньої атаки по території України російські кораблі не виходили у море.

За його словами, відсутність застосування морських носіїв під час останніх ударів може бути частково пов’язана з погодними умовами. Хоча кораблі здатні виходити навіть за шторму до шести балів, але використання ракетного озброєння при значному хвилюванні моря є ризикованим і зазвичай не практикується.

Нагадаємо, раніше речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповідав, що російські підводні човни майже зникли з акваторії Чорного моря, хоча вони були головними носіями крилатих ракет. Раніше окупанти активно застосовували їх для ударів по Україні, але зараз це - великий ризик.

Також у ВМС пояснювали, що РФ запускає крилаті ракети "Калібр" з Чорного моря в обмеженій кількості через технічні труднощі та несприятливі погодні умови. Ефективність цих ракет знизилася порівняно з початком повномасштабного вторгнення.

ВМС УкраїниВійна в УкраїніРакети