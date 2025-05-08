"Росія – не лише Путін": в Австрії закликали готуватися до майбутнього після диктатора

Європа повинна готуватися до майбутнього без диктатора Володимира Путіна на чолі Росії. Хоча РФ наразі є загрозою для Європи, її роль зміниться, коли того більше не буде при владі.

Перебуваючи на полях конгресу Європейської народної партії у Валенсії заявив, Штокер заявив, що Європейському Союзу потрібно робити розмежування між Росією як державою і її лідером Владіміром Путіним, а також закликав готуватись до майбутнього без нього.

"Росія - це не тільки Путін. Спілкуватися з ним надзвичайно складно, але Росія залишиться після того, як його не стане", - зазначив Штокер.

Він додав, що наразі Росія є загрозою для ЄС, але так буде не завжди.

"Наразі ми, включно з Австрією, сприймаємо Росію як загрозу через її дестабілізаційні дії та кампанії дезінформації проти західних демократій. Зараз це не партнер. Але так буде не завжди - жоден лідер не тримається вічно", - наголосив канцлер.

Припинення вогню і санкції

Штокер додав, що говорити про послаблення санкцій наразі зарано, адже припинення вогню в Україні поки що не проглядається. Будь-яка мирна угода, за його словами, має відбуватись на умовах України:

"Я б привітав перемир’я, але не бачу його наразі. Будь-який мир не повинен бути нав’язаним. Україна має сама визначити, на яких умовах він можливий. Поки Путін не демонструє жодної зацікавленості. Якщо така угода з’явиться, тоді ЄС і визначатиметься. До того моменту санкції мають залишатися", - підкреслив Штокер.

Енергетична незалежність Європи

Канцлер також підкреслив необхідність подальшого скорочення енергетичної залежності ЄС від Росії. Єврокомісія, за його словами, вже працює над планом повної відмови від імпорту російських енергоносіїв.

"Ми переконались на власному досвіді, що не варто бути залежними від одного постачальника, особливо коли енергоресурси стають засобом шантажу. Саме тому ми диверсифікуємо джерела постачання та позбавляємось російського газу. Залежність - ось у чому головна проблема. І тепер очевидно, що це була ні хороша політика, ні стабільне рішення. Ми її припиняємо", - резюмував Штокер.