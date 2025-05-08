"Россия - не только Путин": в Австрии призвали готовиться к будущему после диктатора

Европа должна готовиться к будущему без диктатора Владимира Путина во главе России. Хотя РФ сейчас является угрозой для Европы, ее роль изменится, когда того больше не будет у власти.

Находясь на полях конгресса Европейской народной партии в Валенсии заявил, Штокер заявил, что Европейскому Союзу нужно делать разграничение между Россией как государством и ее лидером Владимиром Путиным, а также призвал готовиться к будущему без него.

"Россия - это не только Путин. Общаться с ним чрезвычайно сложно, но Россия останется после того, как его не станет", - отметил Штокер.

Он добавил, что сейчас Россия является угрозой для ЕС, но так будет не всегда.

"Сейчас мы, включая Австрию, воспринимаем Россию как угрозу из-за ее дестабилизирующих действий и кампании дезинформации против западных демократий. Сейчас это не партнер. Но так будет не всегда - ни один лидер не держится вечно", - подчеркнул канцлер.

Прекращение огня и санкции

Штокер добавил, что говорить об ослаблении санкций пока рано, ведь прекращение огня в Украине пока не просматривается. Любое мирное соглашение, по его словам, должно происходить на условиях Украины:

"Я бы приветствовал перемирие, но не вижу его пока. Любой мир не должен быть навязанным. Украина должна сама определить, на каких условиях он возможен. Пока Путин не демонстрирует никакой заинтересованности. Если такое соглашение появится, тогда ЕС и будет определяться. До того момента санкции должны оставаться", - подчеркнул Штокер.

Энергетическая независимость Европы

Канцлер также подчеркнул необходимость дальнейшего сокращения энергетической зависимости ЕС от России. Еврокомиссия, по его словам, уже работает над планом полного отказа от импорта российских энергоносителей.

"Мы убедились на собственном опыте, что не стоит быть зависимыми от одного поставщика, особенно когда энергоресурсы становятся средством шантажа. Именно поэтому мы диверсифицируем источники поставок и избавляемся от российского газа. Зависимость - вот в чем главная проблема. И теперь очевидно, что это была ни хорошая политика, ни стабильное решение. Мы ее прекращаем", - резюмировал Штокер.