"Історична помилка": фон дер Ляєн відкинула повернення до палива РФ після війни

Відновлення закупівель російського палива після завершення війни буде "історичною помилкою" для Європи. У ЄС завили, що залежність від РФ шкодить як безпеці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн виступила в Європейському парламенті із жорсткою заявою щодо майбутнього енергетичних відносин із Росією.

Вона категорично виключила можливість повернення до закупівель російських викопних енергоносіїв після завершення війни в Україні.

"Щоб було дуже зрозуміло: ера російського викопного палива в Європі добігає кінця", - заявила вона зі сцени парламенту в Страсбурзі.

За її словами, відновлення торгівлі енергоресурсами з Москвою було б "помилкою історичного масштабу".

Це попередження пролунало на тлі спекуляцій щодо потенційної "мирної угоди" між Росією та Україною, яку може просувати адміністрація Дональда Трампа.

У Брюсселі побоюються, що Вашингтон може запропонувати послаблення санкцій на російську енергетику як частину домовленостей із Кремлем.

Фон дер Ляєн нагадала, що Росія неодноразово використовувала енергетику як зброю. За її словами, російський диктатор Володимир Путін уже перекривав постачання газу до Європи у 2006, 2009, 2014, 2021 роках і протягом усієї війни.

Вона також відреагувала на заяву глави МЗС РФ Сергія Лаврова, який раніше натякнув на можливе відновлення роботи "Північного потоку" за підтримки США.

Проте фон дер Ляєн чітко дала зрозуміти - це не відбудеться.

"Наші ціни на енергоносії не можуть диктуватися ворожим сусідом", - підсумувала президентка Єврокомісії.