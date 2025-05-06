ua en ru
Вт, 06 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

ЄС хоче до кінця 2027-го "перекрити" імпорт газу РФ: Reuters дізналось деталі "дорожньої карти"

Вівторок 06 травня 2025 10:29
UA EN RU
ЄС хоче до кінця 2027-го "перекрити" імпорт газу РФ: Reuters дізналось деталі "дорожньої карти" Ілюстративне фото: ЄС хоче до 2027-го "перекрити" імпорт газу РФ (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Європейський союз (ЄС) планує заборонити імпорт російського газу до кінця 2027 року. "Дорожню карту". Європейська комісія опублікує сьогодні "дорожню карту".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами посадовців ЄС, сьогодні буде оприлюднено план щодо:

  • заборони нових угод на імпорт російського газу до кінця поточного року;
  • поступового припинення чинних контрактів із Москвою до кінця 2027 року.

За словами неназваних посадовців, "дорожня карта" зобов'язуватиме вже у червні запропонувати заборону на нові контракти на імпорт російського газу та короткострокові угоди до кінця поточного року.

Заборона російського газу

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну питання постачання російського газу стало політично чутливим і стратегічно важливим для ЄС. Російський газ почали поступово витісняти з європейського енергетичного ринку, а нові домовленості з Москвою почали вважатися неприйнятними.

Як розповідало Bloomberg, після початку війни країни ЄС скоротили закупівлі російського газу з понад 40% до приблизно 19% від загального імпорту. Водночас вони залишаються залежними від ЗПГ, обсяги якого зросли до рекордного рівня. Зазначається, що відмова від газу Росії не повинна суттєво вплинути на ціни, а також енергетичну безпеку ЄС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз Російська Федерація Газ
NEWS
Під ударом ринок "Барабашово", пожежі, постраждалі: все про наслідки атаки на Харків
Під ударом ринок "Барабашово", пожежі, постраждалі: все про наслідки атаки на Харків
DAILY
Час Мерца. Чи стане новий німецький канцлер лідером Європи і чого чекати Україні
Мілан Лєліч, Роман Кот Час Мерца. Чи стане новий німецький канцлер лідером Європи і чого чекати Україні