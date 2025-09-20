ua en ru
Росія лататиме бюджетну "дірку" через фонд добробуту та підвищення податків, - СЗРУ

Росія, Субота 20 вересня 2025 16:11
Росія лататиме бюджетну "дірку" через фонд добробуту та підвищення податків, - СЗРУ Фото: економічна криза змушує Кремль шукати нові резерви (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Нафтогазові доходи РФ стрімко падають. Кремль вимушений закривати дефіцит бюджету за рахунок фонду добробуту та нових податків для населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Частка нафтогазових надходжень у держбюджеті РФ стрімко знижується. З майже 50 % раніше до прогнозованих 20-22 % у 2026 році. Міністр фінансів РФ Антон Сілуанов визнає втрату ключового джерела надходжень, що створює серйозну бюджетну проблему.

Щоб покрити дефіцит, Кремль розглядає три варіанти:

  • Використати фонд національного добробуту, який після попередніх позик сам потребує підтримки;

  • Збільшити державний борг, що тягне додаткові витрати на обслуговування та повернення позик;

  • Підвищити податки та збори, що безпосередньо вдарить по пересічних громадянах.

Всі три шляхи обіцяють істотні труднощі для економіки та населення.

Економісти Інституту народногосподарського прогнозування РАН констатують, що "вичерпано чинники економічного зростання, які діяли раніше".

Споживання домашніх господарств у першому півріччі 2025 року впало до 2,7 %, що стало найгіршим показником за роки повномасштабної війни проти України. У 2023 році воно складало 7,4 %, а 2024-го - 5,4 %.

Економіка РФ тріщить по швах

З початку війни ціни на російську нафту знизилися зі 100 до 55 доларів за барель. Тому у країни-агресора значно впали доходи від нафти.

Це призвело до різкого скорочення бюджетних надходжень і поставило під загрозу Фонд національного добробуту, який, за оцінками експертів, може вичерпатися до кінця 2025 року.

Нагадаємо, бюджетний дефіцит РФ у липні досяг 4,9 трлн рублів - максимуму за більш ніж 30 років.

Раніше Reuters з посиланням на джерела повідомляло, що Путін дедалі більше стурбований станом російської економіки в умовах війни.

