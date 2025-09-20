ua en ru
Сб, 20 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Россия будет латать бюджетную "дыру" через фонд благосостояния и повышение налогов, - СВРУ

Россия, Суббота 20 сентября 2025 16:11
UA EN RU
Россия будет латать бюджетную "дыру" через фонд благосостояния и повышение налогов, - СВРУ Фото: экономический кризис заставляет Кремль искать новые резервы (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Нефтегазовые доходы РФ стремительно падают. Кремль вынужден закрывать дефицит бюджета за счет фонда благосостояния и новых налогов для населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Доля нефтегазовых поступлений в госбюджете РФ стремительно снижается. С почти 50 % ранее до прогнозируемых 20-22 % в 2026 году. Министр финансов РФ Антон Силуанов признает потерю ключевого источника поступлений, что создает серьезную бюджетную проблему.

Чтобы покрыть дефицит, Кремль рассматривает три варианта:

  • Использовать фонд национального благосостояния, который после предыдущих займов сам нуждается в поддержке;

  • Увеличить государственный долг, что влечет дополнительные расходы на обслуживание и возврат займов;

  • Повысить налоги и сборы, что непосредственно ударит по рядовым гражданам.

Все три пути сулят существенные трудности для экономики и населения.

Экономисты Института народнохозяйственного прогнозирования РАН констатируют, что "исчерпаны действовавшие ранее факторы экономического роста".

Потребление домашних хозяйств в первом полугодии 2025 года упало до 2,7 %, что стало худшим показателем за годы полномасштабной войны против Украины. В 2023 году оно составляло 7,4 %, а в 2024-м - 5,4 %.

Экономика РФ трещит по швам

С начала войны цены на российскую нефть снизились со 100 до 55 долларов за баррель. Поэтому у страны-агрессора значительно упалидоходы от нефти.

Это привело к резкому сокращению бюджетных поступлений и поставило под угрозу Фонд национального благосостояния, который, по оценкам экспертов, может иссякнуть до конца 2025 года.

Напомним, бюджетный дефицит РФ в июле достиг 4,9 трлн рублей - максимума за более чем 30 лет.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщало, что Путин все больше обеспокоен состоянием российской экономики в условиях войны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация НАФТА
Новости
В Днепре ракета попала в высотку, в Николаеве пожары: первые последствия атаки РФ (фото)
В Днепре ракета попала в высотку, в Николаеве пожары: первые последствия атаки РФ (фото)
Аналитика
Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город