Росія крихка у військовому відношенні і їй протистоятиме західна підтримка України, - Макрон

Росія крихка в політичному і військовому плані і що їй протистоятимуть західні країни, рішуче налаштовані на надання довгострокової підтримки Україні.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Parisien.

"Росія продемонструвала перші ознаки розколу", - наголосив він, маючи на увазі спробу перевороту, зроблену найманцями ПВК "Вагнера".

Макрон підкреслив, що союзники взяли на себе "довгострокові зобов'язання" з надання військової підтримки Києву.

"Ми продовжуватимемо бути присутніми там протягом тривалого часу", - заявив він, запевнивши, що Україна вступить до НАТО, "щойно дозволять умови".

"Цей саміт Атлантичного альянсу вирізнявся єдністю, рішучістю та ефективністю, і я дуже радий цьому", - додав Макрон.

Саміт НАТО у Вільнюсі

У Вільнюсі завершився дводенний саміт НАТО, який проходив 11 і 12 липня. Україна, за підсумками саміту, так і не отримала чітких умов і графіка вступу до Північноатлантичного альянсу.

Країни-члени НАТО погодили спільне комюніке щодо України, в якому окреслили бачення того, яким має бути шлях України до членства в Альянсі. Зокрема, вони наголосили, що Україна отримає запрошення після того, як країни блоку погодяться на це, і держава виконає певні умови.

Президент Володимир Зеленський розкритикував НАТО за нерішучість щодо України через відсутність чітких умов вступу.

Крім того, країни "Великої сімки" погодили спільну декларацію про гарантії безпеки для України.

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