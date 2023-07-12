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Россия хрупка в военном отношении и ей будет противостоять западная поддержка Украины, - Макрон

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Среда 12 июля 2023 18:30
Россия хрупка в военном отношении и ей будет противостоять западная поддержка Украины, - Макрон Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Россия хрупка в политическом и военном отношении и что ей будут противостоять западные страны, решительно настроенные на оказание долгосрочной поддержки Украине.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Parisien.

"Россия продемонстрировала первые признаки раскола", - подчеркнул он, имея в виду попытку переворота, предпринятую наемниками ЧВК "Вагнера".

Макрон подчеркнул, что союзники взяли на себя "долгосрочные обязательства" по оказанию военной поддержки Киеву.

"Мы будем продолжать присутствовать там в течение длительного времени", - заявил он, заверив, что Украина вступит в НАТО, "как только позволят условия".

"Этот саммит Атлантического альянса отличался единством, решимостью и эффективностью, и я очень рад этому", - добавил Макрон.

Саммит НАТО в Вильнюсе

В Вильнюсе завершился двухдневный саммит НАТО, который проходил 11 и 12 июля. Украина, по итогам саммита, так и не получила четких условий и графика вступления в Североатлантический альянс.

Страны-члены НАТО согласовали совместное коммюнике относительно Украины, в котором обозначили видение того, каким должен быть путь Украины к членству в Альянсе. В частности, они отметили, что Украина получит приглашение после того, как страны блока согласятся на это, и государство выполнит определенные условия.

Президент Владимир Зеленский раскритиковал НАТО за нерешительность по отношению к Украине из-за отсутствия четких условий вступления.

Кроме того, страны "Большой семерки" согласовали общую декларацию о гарантиях безопасности для Украины.

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