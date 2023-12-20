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Росія, Китай та Північна Корея зміцнюють співпрацю, - Білий дім

Вашингтон, Середа 20 грудня 2023 00:13
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Росія, Китай та Північна Корея зміцнюють співпрацю, - Білий дім Ілюстративне фото: Росія, Китай та Північна Корея зміцнюють співпрацю
Автор: Владислав Прийменко

У Вашингтоні зазначають, що Росія, Китай та Північна Корея, які не погоджуються з існуючим світовим порядком, зміцнюють співпрацю між собою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію брифінгу Білого дому.

"Ми бачимо зростаюче прагнення Росії та Китаю, а також певною мірою і Північної Кореї, збільшити та покращити свої зв'язки один з одним", - зазначив представник адміністрації США Джон Кірбі.

Кірбі вважає, що світ має бути влаштований за правилами, але є країни, які хочуть їх порушити.

"Ми досі вважаємо, що порядок, що ґрунтується на правилах, має значення, а також чинні певні країни, які хотіли б діяти всупереч цьому порядку", - зазначив Кірбі.

Раніше ми писали, що КНДР запустила балістичну ракету, що пролетіла понад 1000 км . Україна засудила випробування, в Японії скликали засідання Ради національної безпеки.

Раніше стало відомо, що США та Південна Корея домовилися про стримування ядерної зброї КНДР.

Також ми писали, що США запровадили санкції проти осіб, причетних до виробництва Іраном безпілотників.

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