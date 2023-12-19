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Пролетіла понад 1000 км. У КНДР підтвердили запуск балістичної ракети

Вівторок 19 грудня 2023 02:06
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Пролетіла понад 1000 км. У КНДР підтвердили запуск балістичної ракети Фото: у КНДР підтвердили запуск балістичної ракети (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У КНДР заявили, що напередодні провели випробувальний запуск твердопаливної міжконтинентальної балістичної ракети Хвасон-18 у присутності північнокорейського диктатора Кім Чен Ин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Повідомляється, що ракета під час випробувального польоту нібито мала вразити "потужний" об'єкт ймовірного супротивника.

Північнокорейські ЗМІ зазначають, що міжконтинентальна балістична ракета "Хвасон-18" пролетіла 1002 км при максимальній висоті польоту 6518 км і впала в Японському морі.

Ракетні випробування КНДР

Напередодні стало відомо, що КНДР нібито здійснила запуск балістичної ракети малої дальності у напрямку Східного моря. Проте за кілька годин Пхеньян провів другі ракетні випробування. Тому прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда скликав засідання Ради національної безпеки.

На тлі серії ракетних випробувань Сполучені Штати та Південна Корея працюють над загальною стратегією ядерної оборони, яка б дозволила до середини наступного року створити інтегровану систему стримування ядерної зброї Північної Кореї. Зокрема, вони хочуть до 2024 року завершити розробку всеосяжної інструкції щодо того, як разом стримувати та реагувати на ядерну загрозу КНДР.

Незабаром Україна також засудила ракетні випробування КНДР та закликала посилити тиск на Пхеньян.

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