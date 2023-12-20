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Россия, Китай и Северная Корея укрепляют сотрудничество, - Белый дом

Вашингтон, Среда 20 декабря 2023 00:13
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Россия, Китай и Северная Корея укрепляют сотрудничество, - Белый дом Иллюстративное фото: Россия, Китай и Северная Корея укрепляют сотрудничество
Автор: Владислав Прийменко

В Вашингтоне отмечают, что Россия, Китай и Северная Корея, которые не согласны с существующим мировым порядком, укрепляют сотрудничество между собой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию брифинга Белого дома.

"Мы видим растущее стремление России и Китая, а также в определенной степени и Северной Кореи, увеличить и улучшить свои связи друг с другом", - отметил представитель администрации США Джон Кирби.

Кирби считает, что мир должен быть устроен по правилам, но есть страны, которые хотят их нарушить.

"Мы до сих пор считаем, что порядок, основанный на правилах, имеет значение, а также существующие определенные страны, которые хотели бы действовать вопреки этому порядку", - отметил Кирби.

Ранее мы писали, что КНДР запустила баллистическую ракету, пролетевшую более 1000 км. Украина осудила испытания, в Японии созвали заседание Совета национальной безопасности.

Ранее стало известно, что США и Южная Корея договорились об сдерживании ядерного оружия КНДР.

Также мы писали, что США ввели санкции против лиц, причастных к производству Ираном беспилотников.

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