Рютте назвав країни, які готуються до "тривалої конфронтації" з НАТО

"Дехто може хвилюватися через нову гонку озброєнь, але наша власна мета, можу запевнити, не провокувати. Наша мета - захищати та забезпечувати можливість і надалі користуватися свободою та безпекою, які ми всі так цінуємо", - зауважив Рютте.

Глобальні загрози

Генсек НАТО назвав війну Росії проти України найочевиднішим прикладом загрози, але зазначив, що виклики не закінчаться з кінцем конфлікту. Він підкреслив, що Китай, Іран та Північна Корея становлять окремі загрози, а також додають ризики через спільну співпрацю.

Політик звернув увагу на останні події в Пекіні та активну кооперацію цих держав у військовій сфері.

"Вони збільшують співпрацю у оборонній промисловості до безпрецедентного рівня. Вони готуються до тривалої конфронтації. І, як я вже говорив раніше, виклики, з якими ми стикаємося, є довгостроковими. Тож ми маємо бути готові", - додав Рютте.