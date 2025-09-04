RU

Рютте назвал страны, которые готовятся к "длительной конфронтации" с НАТО

Фото: генсек НАТО Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупреждает, что Россия, Китай и Иран увеличивают сотрудничество в военной сфере и готовятся к длительной конфронтации, что требует подготовки Альянса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Некоторые могут волноваться из-за новой гонки вооружений, но наша собственная цель, могу заверить, не провоцировать. Наша цель - защищать и обеспечивать возможность и в дальнейшем пользоваться свободой и безопасностью, которые мы все так ценим", - отметил Рютте.

Глобальные угрозы

Генсек НАТО назвал войну России против Украины очевидным примером угрозы, но отметил, что вызовы не закончатся с концом конфликта. Он подчеркнул, что Китай, Иран и Северная Корея представляют отдельные угрозы, а также добавляют риски из-за совместного сотрудничества.

Политик обратил внимание на последние события в Пекине и активную кооперацию этих государств в военной сфере.

"Они увеличивают сотрудничество в оборонной промышленности до беспрецедентного уровня. Они готовятся к длительной конфронтации. И, как я уже говорил ранее, вызовы, с которыми мы сталкиваемся, являются долгосрочными. Поэтому мы должны быть готовы", - добавил Рютте.

Напомним, члены НАТО планируют потратить более 1,5 триллиона долларов на оборону в 2025 году. Польша тратит на оборону больше всего средств в своей экономике - 4,48%. За ней следуют Литва с 4% и Латвия с 3,73%.

Ранее Рютте заявлял, что Европа должна быстрее наращивать военное производство, чтобы догнать Россию. Альянс в этом году утвердил более амбициозные цели по расходам, однако этого недостаточно.

Рютте также обратился к оборонным компаниям с призывом увеличить производство различных видов вооружений, в частности ракет, танков и средств противовоздушной обороны.

