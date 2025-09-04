Рютте назвал страны, которые готовятся к "длительной конфронтации" с НАТО

"Некоторые могут волноваться из-за новой гонки вооружений, но наша собственная цель, могу заверить, не провоцировать. Наша цель - защищать и обеспечивать возможность и в дальнейшем пользоваться свободой и безопасностью, которые мы все так ценим", - отметил Рютте.

Глобальные угрозы

Генсек НАТО назвал войну России против Украины очевидным примером угрозы, но отметил, что вызовы не закончатся с концом конфликта. Он подчеркнул, что Китай, Иран и Северная Корея представляют отдельные угрозы, а также добавляют риски из-за совместного сотрудничества.

Политик обратил внимание на последние события в Пекине и активную кооперацию этих государств в военной сфере.

"Они увеличивают сотрудничество в оборонной промышленности до беспрецедентного уровня. Они готовятся к длительной конфронтации. И, как я уже говорил ранее, вызовы, с которыми мы сталкиваемся, являются долгосрочными. Поэтому мы должны быть готовы", - добавил Рютте.