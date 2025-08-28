ua en ru
Витрати членів НАТО на оборону в 10 разів перевищать військовий бюджет Росії

Брюссель, Четвер 28 серпня 2025 09:05
Автор: Олександр Білоус

Члени НАТО планують витратити понад 1,5 трильйона доларів на оборону у 2025 році. Країни альянсу нарощують свої збройні сили в умовах війни Росії проти України і тиску з боку США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт НАТО.

На США припадає понад половина витрат Альянсу. У цінах 2021 року витрати становитимуть 1,4 трлн доларів, з яких на Штати - 845 млрд доларів.
Усі країни альянсу досягли мети

За оцінками альянсу, ще торік понад 10 із 32 членів НАТО не досягли цільового показника у 2%, узгодженого 2014 року. Дані за 2025 рік засвідчили, що всі союзники досягли цієї мети, причому сім країн досягли мінімуму в 2,0%, а кілька інших лише незначно перевищили цей показник.
Згідно з даними, Польща є членом НАТО, що витрачає на оборону найбільше коштів у своїй економіці - 4,48%. За нею йдуть Литва з 4% і Латвія з 3,73%.
Це єдині члени альянсу, які наразі перевищують новий цільовий показник видатків на оборону в розмірі 3,5% від ВВП, узгоджений лідерами НАТО на саміті в Гаазі в червні.

Ще 1,5% вони виділятимуть на суміжні цілі, такі як інфраструктура і допомога Україні.

Угода стала знаменним моментом для альянсу, який пожвавився після вторгнення Росії в Україну 2022 року, що змусило лідерів по всій Європі кардинально переглянути загрозу, яка походить від Москви.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте місяцями домагався того, щоб США у відповідь підтвердили свої зобов'язання щодо колективної оборони.

Нові цілі обіцяють трансформувати європейські збройні сили та архітектуру безпеки континенту. Лідером за витратами є Німеччина, чий річний оборонний бюджет, як очікується, подвоїться до 162 млрд євро протягом чотирьох років, водночас 9 млрд євро на рік виділятимуть Україні на підтримку її боротьби з Росією.

Витрати України

За даними Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру (SIPRI), Україна несе найбільше військове навантаження у світі. Її військові витрати як частка ВВП становили 34% у 2024 році. Україна витратила 65 млрд доларів своїх грошей і отримала допомогу на 60 млрд доларів.

Витрати Росії на війну у 2024 році склали 149 млрд доларів.

