На Лиманському напрямку фіксують штурми російських військових без шоломів і бронежилетів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

У мережі з’явилися нові кадри з передової Донецької області, на яких російські військові штурмують українські позиції без елементарного захисту. Більшість з них гине, так і не добігши до лісосмуги чи окопу.

Як розповів заступник командира 2-го механізованого батальйону 66-ї бригади Ігор Комок, явище стало масовим саме останніми місяцями.

"З двадцяти батальйонів, які нещодавно йшли на штурм, лише чотири мали шоломи", - наголошує офіцер.

За останні дні українські військові відбили десятки атак на Лиманському напрямку. Росія використовує піхоту у великих кількостях, часто під прикриттям дронів або навіть на мотоциклах, незважаючи на високі втрати.

Дмитро Жмайло, директор Українського центру безпеки та співробітництва, зазначає, що дефіцит екіпіровки посилюють економічні проблеми РФ та неспроможність повноцінно забезпечувати фронт.

Низка свідчень вказує на те, що командування може застосовувати таке "позбавлення броні" як покарання за невиконання наказів. За словами експертів, окремих військових відправляють у бій фактично "на смерть", примушуючи їх добирати зброю з тіл загиблих.

Українські бійці кажуть, що інколи росіян відправляють на передову лише для того, щоб вони донесли боєприпаси - таких у підрозділах називають "верблюдами". Більшість з них гине, навіть не встигнувши виконати завдання.

"Їх просто використовують як витратний матеріал", - підкреслюють військові 66-ї бригади.

За словами Комка, частина штурмовиків навіть не знає, що рухається прямо на українські позиції: командування запевняє їх, що попереду нібито немає противника.

М'ясні штурми РФ

З початку повномасштабного вторгнення РФ активно використовує тактику масованих піхотних штурмів, зокрема на Донеччині. "М’ясні атаки" стали ключовим інструментом російського командування.

Велика частина штурмового складу формувалася з мобілізованих, ув’язнених та непідготовлених резервістів. Саме ці групи найчастіше відправляють у бій без необхідного спорядження, що призводить до колосальних втрат.

На Лиманському напрямку РФ уже кілька місяців намагається покращити свої позиції, використовуючи щоденні атаки малими групами. Проте масштабні втрати та дефіцит спорядження свідчать про критичні проблеми у забезпеченні російської армії.