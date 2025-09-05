ua en ru
Пт, 05 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Росіяни збільшують склад штурмових груп на Лиманському напрямку

Лиман, П'ятниця 05 вересня 2025 09:34
UA EN RU
Росіяни збільшують склад штурмових груп на Лиманському напрямку Фото: російські війська збільшують склад штурмових груп на Лиманському напрямку (росЗМІ)
Автор: Каріна Левицька

На Лиманському напрямку окупанти намагаються посилити штурми та збільшити кількість штурмових груп, проте всі їхні атаки українські захисники успішно відбили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОСУВ "Дніпро".

ОСУВ "Дніпро" оновило оперативну інформацію про перебіг бойових дій в їх зоні відповідальності за 4 вересня 2025 року.

За їх словами, зокрема, на Лиманському напрямку ворог докладає зусиль, щоб підвищити інтенсивність штурмових дій та збільшити склад штурмових груп.

"Українські війни відбили всі атаки загарбників біля Греківки, Нового Миру, Новомихайлівки, Карпівки, Шандриголового, Торського та у Серебрянському лісництві", - зазначили військові.

Зауважимо, що за даними Генерального штабу Збройних сил України, на Лиманському напрямку минулої доби ворог атакував 18 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Колодязі, Торське, Новомихайлівка та в напрямках Нового Миру, Шандриголового.

Детальніше про ситуацію по кожному з напрямків фронту та оновлені карти бойових дій можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Варто також додати, що минулої доби російська армія втратила понад 800 військових. Українські захисники також знищили:

  • два танки,
  • дві броньовані машини,
  • 50 артилерійських систем,
  • одну РСЗВ,
  • один засіб протиповітряної оборони.

Крім того, було ліквідовано 222 безпілотники оперативно-тактичного рівня та 139 одиниць автомобільної техніки ворога.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
Новини
"Мадяр" підтвердив удари по Рязанському НПЗ та нафтобазі в окупованому Луганську
"Мадяр" підтвердив удари по Рязанському НПЗ та нафтобазі в окупованому Луганську
Аналітика
Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії