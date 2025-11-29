ua en ru
Россия бросает на фронт "одноразовых" солдат без шлемов и брони, - The Telegraph

Украина, Суббота 29 ноября 2025 19:26
Россия бросает на фронт "одноразовых" солдат без шлемов и брони, - The Telegraph Фото: российские солдаты (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

На Лиманском направлении фиксируют штурмы российских военных без шлемов и бронежилетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

В сети появились новые кадры с передовой Донецкой области, на которых российские военные штурмуют украинские позиции без элементарной защиты. Большинство из них погибает, так и не добежав до лесополосы или окопа.

Как рассказал заместитель командира 2-го механизированного батальона 66-й бригады Игорь Комок, явление стало массовым именно в последние месяцы.

"Из двадцати батальонов, которые недавно шли на штурм, только четыре имели шлемы", - отмечает офицер.

За последние дни украинские военные отбили десятки атак на Лиманском направлении. Россия использует пехоту в больших количествах, часто под прикрытием дронов или даже на мотоциклах, несмотря на высокие потери.

Дмитрий Жмайло, директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, отмечает, что дефицит экипировки усиливают экономические проблемы РФ и неспособность полноценно обеспечивать фронт.

Ряд свидетельств указывает на то, что командование может применять такое "лишение брони" как наказание за невыполнение приказов. По словам экспертов, отдельных военных отправляют в бой фактически "на смерть", заставляя их добирать оружие с тел погибших.

Украинские бойцы говорят, что иногда россиян отправляют на передовую только для того, чтобы они донесли боеприпасы - таких в подразделениях называют "верблюдами". Большинство из них погибает, даже не успев выполнить задание.

"Их просто используют как расходный материал", - подчеркивают военные 66-й бригады.

По словам Комка, часть штурмовиков даже не знает, что движется прямо на украинские позиции: командование уверяет их, что впереди якобы нет противника.

Мясные штурмы РФ

С начала полномасштабного вторжения РФ активно использует тактику массированных пехотных штурмов, в частности на Донбассе. "Мясные атаки" стали ключевым инструментом российского командования.

Большая часть штурмового состава формировалась из мобилизованных, заключенных и неподготовленных резервистов. Именно эти группы чаще всего отправляют в бой без необходимого снаряжения, что приводит к колоссальным потерям.

На Лиманском направлении РФ уже несколько месяцев пытается улучшить свои позиции, используя ежедневные атаки малыми группами. Однако масштабные потери и дефицит снаряжения свидетельствуют о критических проблемах в обеспечении российской армии.

Потери РФ на войне

По данным Генерального штаба, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла примерно 1 171 700 военных.

За последние сутки общие потери российских оккупантов составили 910 человек.

О ситуации на фронте читайте в материале РБК-Украина

