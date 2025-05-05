Россия интенсивно бьет по двум общинам Сумщины: есть погибшие, пострадал подросток
Российские оккупанты сегодня, 5 мая, активно обстреливают Белопольскую и Ворожбянскую общины Сумской области. Есть погибшие и пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию в Telegram.
По данным ОВА, в результате ударов врага погибли трое мирных жителей. Еще семь - получили ранения. Среди них 16-летний подросток. Один из взрослых в очень тяжелом состоянии, еще один - в тяжелом.
В Белополье и Ворожбе повреждены и уничтожены объекты гражданской инфраструктуры. Для атак враг применяет РСЗО, минометы и управляемые авиабомбы.
Местные власти призвали жителей двух общин к эвакуации.
"Завтра планируется вывоз более 500 жителей Белопольской и Ворожбянской общин. Эвакуационные автобусы отправляются каждый день в 8:00. Детали - у местных властей", - уточнили в ОВА.
Эвакуация из двух городов
Напомним, ранее глава Сумской РГА Михаил Мельник призывал жителей городов Белополье и Ворожба срочно эвакуироваться.
При этом президент Украины Владимир Зеленский предупреждал о планах России наступать в Сумской, Харьковской и Запорожской областях.
По информации источников РБК-Украина, Россия может усилить свое наступление там в конце весны или начале лета.
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