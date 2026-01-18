Росія інтегрує порт в окупованому Маріуполі у власну економіку, - розвідка

Розвідка зазначає, що паралельно окупанти замінюють українські стандарти на російські, стираючи українську юрисдикцію.

Рішення відкрити порт для іноземних суден є спробою створити ілюзію "легальності" та обійти санкції. У планах - поглиблення каналу й розширення перевалки, що підтверджує намір перетворити Маріуполь на ключовий логістичний вузол тимчасово окупованих територій.

На тлі цього соціальна ситуація стрімко погіршується. В місті призупинено шкільне харчування через відсутність фінансування з боку окупаційної влади. Мешканці роками чекають на обіцяне житло: замість компенсацій зруйнованих будинків зводять дорогі іпотечні багатоповерхівки, недоступні для маріупольців.

Паралельно діє законодавчо спрощене вилучення "безхазяйного" житла - квартири масово конфіскують у власників, які загинули, виїхали або втратили документи.

Окрім того, місто використовують як військовий полігон для підготовки особового складу РФ. На всі звернення і скарги громадян є одна відповідь - "чекайте".

"Маріуполь для Росії - не місто і не громада, а трофей і витратний матеріал. Під прикриттям пропаганди про "відновлення" РФ демонструє повну деградацію державної політики, в основі якої - зневага до людського життя, цинічна експлуатація захоплених територій та свідоме ігнорування норм міжнародного права", - зазначили у СЗР.