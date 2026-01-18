Росія інтегрує порт в окупованому Маріуполі у власну економіку, - розвідка

Росія у 2025 році активізувала використання тимчасово окупованого Маріупольського морського порту, подаючи це як "відновлення". Насправді йдеться про незаконне привласнення української інфраструктури та її інтеграцію в логістичну систему РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби зовнішньої розвідки України.
Розвідка зазначає, що паралельно окупанти замінюють українські стандарти на російські, стираючи українську юрисдикцію.
Рішення відкрити порт для іноземних суден є спробою створити ілюзію "легальності" та обійти санкції. У планах - поглиблення каналу й розширення перевалки, що підтверджує намір перетворити Маріуполь на ключовий логістичний вузол тимчасово окупованих територій.
На тлі цього соціальна ситуація стрімко погіршується. В місті призупинено шкільне харчування через відсутність фінансування з боку окупаційної влади. Мешканці роками чекають на обіцяне житло: замість компенсацій зруйнованих будинків зводять дорогі іпотечні багатоповерхівки, недоступні для маріупольців.
Паралельно діє законодавчо спрощене вилучення "безхазяйного" житла - квартири масово конфіскують у власників, які загинули, виїхали або втратили документи.
Окрім того, місто використовують як військовий полігон для підготовки особового складу РФ. На всі звернення і скарги громадян є одна відповідь - "чекайте".
"Маріуполь для Росії - не місто і не громада, а трофей і витратний матеріал. Під прикриттям пропаганди про "відновлення" РФ демонструє повну деградацію державної політики, в основі якої - зневага до людського життя, цинічна експлуатація захоплених територій та свідоме ігнорування норм міжнародного права", - зазначили у СЗР.
Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ України засудило розпорядження уряду Росії від 22 серпня 2025 року, яким морські порти тимчасово окупованих Бердянська та Маріуполя включено до переліку портів РФ, відкритих для заходу іноземних суден.
Російський уряд включив морські порти тимчасово окупованих Маріуполя та Бердянська до списку портів РФ, відкритих для заходу іноземних суден. Відповідний указ підписав прем’єр-міністр Михайло Мішустін 25 серпня, повідомляє Центр транспортних стратегій (ЦТС).
За даними експертів, такі кроки спрямовані на активізацію масового вивезення з окупованих портів викраденого українського зерна, металу та вугілля.
Зокрема, лише через порт Бердянська у 2024 році незаконно вивезли понад 300 тисяч тонн українського зерна. В середньому щомісяця російські загарбники транспортують від 40 до 60 тисяч тонн викрадених ресурсів.
Маріупольський порт, який Кремль планує розширити до кінця року, регулярно приймає російські вантажні судна для завантаження зерна, що згодом вивозиться до РФ.
Окрім того, раніше ми повідомляли, що Росія планує відкрити у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області "міжнародний" пункт пропуску.