Россия интегрирует порт в оккупированном Мариуполе в собственную экономику, - разведка

Россия в 2025 году активизировала использование временно оккупированного Мариупольского морского порта, подавая это как "восстановление". На самом деле речь идет о незаконном присвоении украинской инфраструктуры и ее интеграции в логистическую систему РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы внешней разведки Украины.
Разведка отмечает, что параллельно оккупанты заменяют украинские стандарты на российские, стирая украинскую юрисдикцию.
Решение открыть порт для иностранных судов является попыткой создать иллюзию "легальности" и обойти санкции. В планах - углубление канала и расширение перевалки, что подтверждает намерение превратить Мариуполь в ключевой логистический узел временно оккупированных территорий.
На фоне этого социальная ситуация стремительно ухудшается. В городе приостановлено школьное питание из-за отсутствия финансирования со стороны оккупационных властей. Жители годами ждут обещанное жилье: вместо компенсаций разрушенных домов возводят дорогие ипотечные многоэтажки, недоступные для мариупольцев.
Параллельно действует законодательно упрощенное изъятие "бесхозного" жилья - квартиры массово конфискуют у владельцев, которые погибли, уехали или потеряли документы.
Кроме того, город используют как военный полигон для подготовки личного состава РФ. На все обращения и жалобы граждан есть один ответ - "ждите".
"Мариуполь для России - не город и не громада, а трофей и расходный материал. Под прикрытием пропаганды о "восстановлении" РФ демонстрирует полную деградацию государственной политики, в основе которой - пренебрежение к человеческой жизни, циничная эксплуатация захваченных территорий и сознательное игнорирование норм международного права", - отметили в СВР.
Напомним, ранее Министерство иностранных дел Украины осудило распоряжение правительства России от 22 августа 2025 года, которым морские порты временно оккупированных Бердянска и Мариуполя включены в перечень портов РФ, открытых для захода иностранных судов.
Российское правительство включило морские порты временно оккупированных Мариуполя и Бердянска в список портов РФ, открытых для захода иностранных судов. Соответствующий указ подписал премьер-министр Михаил Мишустин 25 августа, сообщает Центр транспортных стратегий (ЦТС).
По данным экспертов, такие шаги направлены на активизацию массового вывоза из оккупированных портов похищенного украинского зерна, металла и угля.
В частности, только через порт Бердянска в 2024 году незаконно вывезли более 300 тысяч тонн украинского зерна. В среднем ежемесячно российские захватчики транспортируют от 40 до 60 тысяч тонн похищенных ресурсов.
Мариупольский порт, который Кремль планирует расширить до конца года, регулярно принимает российские грузовые суда для загрузки зерна, которое впоследствии вывозится в РФ.
Кроме того, ранее мы сообщали, что Россия планирует открыть во временно оккупированном Бердянске Запорожской области "международный" пункт пропуска.