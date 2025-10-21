Росія відкриє "міжнародний" пункт пропуску в порту окупованого Бердянська
Російська Федерація планує відкрити в окупованому Бердянську "міжнародний" пункт пропуску.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка.
Російська федерація відкриває "міжнародний" пункт пропуску на тимчасово окупованій території України - йдеться про Бердянськ Запорізької області.
Ще 15 жовтня російський прем’єр-міністр Михайло Мішустін підписав розпорядження про створення постійного багатостороннього вантажного пункту пропуску у морському порті тимчасово окупованого Бердянська.
Заявлена пропускна здатність пункту - приблизно 4 800 членів екіпажів на рік, а також понад 200 вантажних суден. Очікуваний вантажообіг - близько 1,5 млн тонн на рік, повідомив Андрющенко.
Роботи з технічного оснащення виконує російська федеральна державна казначейська установа "Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы" (Росгранстрой). Всі роботи заплановано завершити до кінця 2026 року.
Як зазначив Андрющенко, фактично росіяни хочуть легалізувати вкрадений в України порт під виглядом "російського державного кордону" і сформувати офіційний канал для експорту викраденого українського зерна, металу та будматеріалів - тепер уже під прапором "легального вантажного руху".
Порти у Бердянську
Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України засудило розпорядження уряду Росії від 22 серпня 2025 року, яким морські порти тимчасово окупованих Бердянська та Маріуполя включено до переліку портів РФ, відкритих для заходу іноземних суден.
Російський уряд включив морські порти тимчасово окупованих Маріуполя та Бердянська до списку портів РФ, відкритих для заходу іноземних суден. Відповідний указ підписав прем’єр-міністр Михайло Мішустін 25 серпня, повідомляє Центр транспортних стратегій (ЦТС).
За даними експертів, такі кроки спрямовані на активізацію масового вивезення з окупованих портів викраденого українського зерна, металу та вугілля.
Зокрема, лише через порт Бердянська у 2024 році незаконно вивезли понад 300 тисяч тонн українського зерна. В середньому щомісяця російські загарбники транспортують від 40 до 60 тисяч тонн викрадених ресурсів.
Маріупольський порт, який Кремль планує розширити до кінця року, регулярно приймає російські вантажні судна для завантаження зерна, що згодом вивозиться до РФ.