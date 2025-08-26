ua en ru
МЗС України засудило включення Бердянська і Маріуполя до переліку портів РФ

Вівторок 26 серпня 2025 14:58
МЗС України засудило включення Бердянська і Маріуполя до переліку портів РФ Фото: Україна засудила включення Бердянська і Маріуполя до переліку портів Росії (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Міністерство закордонних справ України засудило розпорядження уряду Росії від 22 серпня 2025 року, яким морські порти тимчасово окупованих Бердянська та Маріуполя включено до переліку портів РФ, відкритих для заходу іноземних суден.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України.

У відомстві наголосили, що це рішення є нікчемним і розцінюється як спроба легалізувати окупацію та закріпити незаконний контроль над українськими територіями.

МЗС підкреслило, що дії РФ є грубим порушенням міжнародного права, зокрема Статуту ООН, Конвенції ООН з морського права 1982 року та відповідних резолюцій Генасамблеї ООН.

Україна закликала партнерів запровадити додаткові санкції проти російських компаній, іноземних юридичних осіб та суден, що здійснюватимуть комерційну діяльність у портах Бердянська та Маріуполя.

Також Київ звернувся до Міжнародної морської організації (ІМО) з вимогою невідкладно нагадати державам-членам про необхідність дотримання резолюції А.

1183(33), яка закликає уникати заходів у закриті морські порти на тимчасово окупованих територіях України.

У МЗС наголосили, що міжнародна спільнота має відреагувати адекватними санкціями проти російських портів, задіяних у функціонуванні військової машини РФ.

Незаконне рішення уряду Росії

Російський уряд включив морські порти тимчасово окупованих Маріуполя та Бердянська до переліку портів РФ, відкритих для заходу іноземних суден. Відповідний указ підписав прем'єр-міністр Михайло Мішустін 25 серпня, повідомляє Центр транспортних стратегій (ЦТС).

За даними , такі дії спрямовані на посилення масштабного вивезення з окупованих портів викраденого в Україні зерна, металу та вугілля.

Зокрема, лише через порт Бердянська у 2024 році було незаконно вивезено понад 300 тисяч тонн українського зерна. Загалом російські загарбники щомісяця транспортують від 40 до 60 тисяч тонн викрадених ресурсів.

Маріупольський порт, який Кремль планує розширити до кінця року, регулярно приймає російські вантажні судна для завантаження зерна, яке згодом вивозиться до РФ.

Бердянськ Маріуполь Війна в Україні Російська Федерація
