МЗС України засудило включення Бердянська і Маріуполя до переліку портів РФ

Міністерство закордонних справ України засудило розпорядження уряду Росії від 22 серпня 2025 року, яким морські порти тимчасово окупованих Бердянська та Маріуполя включено до переліку портів РФ, відкритих для заходу іноземних суден.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України.

У відомстві наголосили, що це рішення є нікчемним і розцінюється як спроба легалізувати окупацію та закріпити незаконний контроль над українськими територіями.

МЗС підкреслило, що дії РФ є грубим порушенням міжнародного права, зокрема Статуту ООН, Конвенції ООН з морського права 1982 року та відповідних резолюцій Генасамблеї ООН.

Україна закликала партнерів запровадити додаткові санкції проти російських компаній, іноземних юридичних осіб та суден, що здійснюватимуть комерційну діяльність у портах Бердянська та Маріуполя.

Також Київ звернувся до Міжнародної морської організації (ІМО) з вимогою невідкладно нагадати державам-членам про необхідність дотримання резолюції А.

1183(33), яка закликає уникати заходів у закриті морські порти на тимчасово окупованих територіях України.

У МЗС наголосили, що міжнародна спільнота має відреагувати адекватними санкціями проти російських портів, задіяних у функціонуванні військової машини РФ.