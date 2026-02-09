Росія імітує новий наступ на півночі України: ISW розкрили задум Кремля

Інформаційні маніпуляції на Сумщині

Аналітики звернули увагу на заяву Міноборони РФ від 8 лютого про нібито захоплення села Сидорівка на північний захід від Сум, поблизу державного кордону. Російські мілблогери подали це як частину плану зі створення "буферної зони" на півночі Сумської області.

Водночас ISW наголошує, що не має жодних візуальних доказів, які підтверджували б заяви російського військового відомства про захоплення населеного пункту.

Як пишуть аналітики, Сидорівка розташована поблизу раніше неактивної ділянки фронту, де російські війська почали дрібномасштабні атаки лише у грудні 2025 року. При цьому російське командування, за інформацією мілблогерів, планує формування штурмових груп для спроб просування вглиб Сумської області.

ISW зазначає, що Кремль залучає до цих дій навіть спеціалізовані підрозділи, зокрема персонал Ракетних військ стратегічного призначення, використовуючи їх як піхоту.

Цілі інформаційної кампанії

Аналітики відзначають, що російське командування і раніше використовувало спеціалізований особовий склад Ракетних військ стратегічного призначення як штурмові підрозділи на Сумському напрямку.

Наприкінці грудня 2025 року Кремль ініціював масштабну когнітивну кампанію, застосовуючи транскордонні атаки на півночі Сумської та Харківської областей з метою впливу на переговорний процес щодо завершення війни.

У рамках цієї кампанії активно поширювалися заяви про захоплення таких населених пунктів, як Грабовське, Комарівка, Біла Береза та Попівка, а також про просування до Сотницького Козачка на північний захід від Харкова.

Водночас ISW не фіксує ознак підготовки Росії до масштабного наступу з півночі.

За оцінкою інституту, ці атаки не призвели до жодних оперативно значущих результатів і мають радше пропагандистський, ніж військовий характер.

ISW вважає, що Кремль намагається подати обмежені прикордонні бої як початок нового великого наступу, щоб посилити наратив про неминучість перемоги РФ і змусити Україну та Захід піти на поступки.

Експерти також зауважили, що намір російського командування готуватися до потенційного літнього наступу, навіть попри можливі складнощі, свідчить про небажання кремля завершувати війну шляхом переговорів у найближчій перспективі.