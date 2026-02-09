RU

Россия имитирует новое наступление на севере Украины: ISW раскрыли замысел Кремля

Фото: Россия имитирует новое наступление на севере Украины (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

РФ проводит компанию "когнитивной войны", используя мелкомасштабные трансграничные атаки в ранее неактивных районах фронта на севере Украины. Цель - попытаться убедить Запад, что линии фронта разрушаются.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Читайте также: РФ пытается создать "буферную зону" на Харьковщине.

Информационные манипуляции на Сумщине

Аналитики обратили внимание на заявление Минобороны РФ от 8 февраля о якобы захвате села Сидоровка к северо-западу от Сум, вблизи государственной границы. Российские милблогеры подали это как часть плана по созданию "буферной зоны" на севере Сумской области.

В то же время ISW отмечает, что не имеет никаких визуальных доказательств, которые подтверждали бы заявления российского военного ведомства о захвате населенного пункта.

Как пишут аналитики, Сидоровка расположена вблизи ранее неактивного участка фронта, где российские войска начали мелкомасштабные атаки только в декабре 2025 года. При этом российское командование, по информации милблогеров, планирует формирование штурмовых групп для попыток продвижения вглубь Сумской области.

ISW отмечает, что Кремль привлекает к этим действиям даже специализированные подразделения, в частности персонал Ракетных войск стратегического назначения, используя их как пехоту.

Цели информационной кампании

Аналитики отмечают, что российское командование и ранее использовало специализированный личный состав Ракетных войск стратегического назначения в качестве штурмовых подразделений на Сумском направлении.

В конце декабря 2025 года Кремль инициировал масштабную когнитивную кампанию, применяя трансграничные атаки на севере Сумской и Харьковской областей с целью влияния на переговорный процесс по завершению войны.

В рамках этой кампании активно распространялись заявления о захвате таких населенных пунктов, как Грабовское, Комаровка, Белая Береза и Поповка, а также о продвижении к Сотницкому Казачку к северо-западу от Харькова.

В то же время ISW не фиксирует признаков подготовки России к масштабному наступлению с севера.

По оценке института, эти атаки не привели ни к каким оперативно значимым результатам и носят скорее пропагандистский, чем военный характер.

ISW считает, что Кремль пытается подать ограниченные пограничные бои как начало нового большого наступления, чтобы усилить нарратив о неизбежности победы РФ и заставить Украину и Запад пойти на уступки.

Эксперты также отметили, что намерение российского командования готовиться к потенциальному летнему наступлению, даже несмотря на возможные сложности, свидетельствует о нежелании кремля завершать войну путем переговоров в ближайшей перспективе.

 

Ситуация на Сумщине

Напомним, еще в декабре захватчики пересекли границу Украины в районе села Грабовское Сумской области и похитили местных жителей, вывезя их на российскую территорию.

По данным военных, российским оккупантам удалось закрепиться в Грабовском.

В первые дни после прорыва в Грабовское российские оккупанты пытались продвинуться вглубь Сумской области, но все попытки потерпели неудачу.

Также не удалось продвинуться на других участках границы. Сейчас россияне укрепляют позиции и окопаются в захваченном селе.

