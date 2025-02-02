Росія і КНДР втратили ключових офіцерів через удар у Курській області, - Зеленський

Унаслідок п'ятничного удару по командному пункту в Рильську Курської області росіяни втратили десятки ключових офіцерів. Причому не тільки своїх, а й північнокорейських.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента України Володимира Зеленського для Associated Press.
За його словами, незважаючи на дані розвідки і публікації в західних медіа про те, що північнокорейські війська відвели від лінії фронту, є інформація про можливе перекидання ще 20-25 тисяч особового складу.
Він також зазначив, що 31 січня Сили оборони України провели сильну операцію.
"На Курському напрямку вразили їхній центральний командний пункт. І ключових офіцерів Росії та Північної Кореї вчора... вони (росіяни, - ред.) втратили. Це була військова наша ціль, справедлива. Був ракетний удар з нашого боку і було застосування різних видів зброї. Комплексного удару було завдано по них. Я думаю, це про десятки офіцерів ми говоримо. Десятки офіцерів вони втратили", - наголосив Зеленський.
У п'ятницю Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що ракетники й артилеристи Сил оборони вдарили по командному пункту ворожого угруповання військ "Курськ" у місті Рильськ.
У результаті атаки пункт було знищено. Інших подробиць не наводили. Але уточнили, що ця операція була частиною системної роботи з позбавлення Росії можливості ефективно координувати бойові дії та логістику.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на фронті в Курській області ліквідовано російського віце-губернатора Приморського краю Сергія Єфремова, який очолював загін "Тигр". Як пишуть Telegram-канали, його машина наїхала на міну і вибухнула.
Напередодні противник ударив по школі-інтернату в Суджі, де місцеві жителі готувалися до евакуації. Наразі відомо про чотирьох загиблих. Жертв може бути більше, оскільки постійні атаки не дають українській комендатурі розібрати завали.
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