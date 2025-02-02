На фронті в Курській області ліквідовано російського віце-губернатора

У зоні бойових дій у Курській області підірвався віце-губернатор Приморського краю РФ Сергій Єфремов. Він очолював загін "Тигр", який воює проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram губернатора Олега Кожемяко та російські пабліки.

"Повертаючись із бойового завдання, загинув командир загону "Тигр" Сергій Єфремов", - повідомив Кожемяко.

Подробиць він не навів, але зазначив, що той "загинув, виїжджаючи на рекогносцировку".

Російські Telegram-пабліки пишуть, що Єфремов їхав у машині, яка наїхала на міну в Курській області. Крім нього, загинув ще один російський офіцер.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко також повідомив, що Єфремов підірвався.

Хто такий Сергій Єфремов

Єфремов командував загоном "Тигр", який влітку 2022 року сформували в Примор'ї на базі 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту і куди набирали так званих "добровольців".

У березні 2024 року вступив на посаду віцегубернатора Приморського краю. Російська влада повідомляла, що він мав досвід військової служби в штурмових підрозділах. Із початком наступу Сил оборони України в Курській області повернувся на війну.