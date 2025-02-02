Россия и КНДР потеряли ключевых офицеров из-за удара в Курской области, - Зеленский

По его словам, несмотря на данные разведки и публикации в западных медиа о том, что северокорейские войска отвели от линии фронта, есть информация о возможной переброске еще 20-25 тысяч личного состава.

Он также отметил, что 31 января Силы обороны Украины провели сильную операцию.

"На Курском направлении поразили их центральный командный пункт. И ключевых офицеров России и Северной Кореи вчера… они (россияне, - ред.) потеряли. Это была военная наша цель, справедливая. Был ракетный удар с нашей стороны и было применение различных видов оружия. Комплексный удар был нанесен по ним. Я думаю, это о десятках офицеров мы говорим. Десятки офицеров они потеряли", - подчеркнул Зеленский.

Удар по командному пункту в Курской области

В пятницу Генеральный штаб ВСУ сообщил, что ракетчики и артиллеристы Сил обороны ударили по командному пункту вражеской группировки войск "Курск" в городе Рыльск.

В результате атаки пункт был уничтожен. Другие подробности не приводились. Но уточнили, что эта операция была частью системной работы по лишению России возможности эффективно координировать боевые действия и логистику.