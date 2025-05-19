Кремль не планує закінчувати війну: в ISW назвали причину

Російські військові та суспільство не підтримують припинення вогню і завершення війни найближчим часом. Кремль використовує ці настрої для виправдання затяжної кампанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті послалися на інтерв'ю 11 російських солдатів виданню The New York Times, які брали або беруть участь в бойових діях в Україні. Деякі з опитаних військовослужбовців висловилися категорично проти всеосяжного припинення вогню і вважають, що Росія має воювати, доки її армія не захопить всю територію Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Вони також закликають Росію продовжувати війну до досягнення цілей із захоплення територій і не пропонувати жодних поступок Україні або Заходу. За їхніми словами, це потрібно, щоб Росії не довелося знову воювати з Україною через 5 або 10 років та щоб російські жертви у нинішній війні не були марними.

За даними проведеного у квітні опитування незалежною російською опозиційною соціологічною організацією "Хроніки", близько половини респондентів висловилися проти мирної угоди, що не відповідає початковим намірам Володимира Путіна щодо "денацифікації", демілітаризації та нейтралітету України.

У звіті також навели результати опитування 100 російських військових опозиційного видання "Верстка" у квітні 2025 року. За його результатами, лише 18% респондентів підтримали виведення військ РФ з України до досягнення заявлених Путіним цілей війни, і лише близько п'ятої частини респондентів вірять у завершення війни в найближчі місяці.

Зомбування населення

В ISW зазначили, що такі результати опитувань свідчать про те, що Кремль не готував російський інформаційний простір до укладення мирної угоди в найближчому майбутньому, а російська армія та суспільство не очікують швидкого закінчення війни.

На думку аналітиків, Кремль докладає цілеспрямованих зусиль для виправдання воєнних цілей Путіна, як життєво важливих для російської держави, а також заручається підтримкою суспільства для затягування війни до досягнення Росією цих цілей.

"Кремлівські чиновники дедалі частіше публічно заявляють, що Росія готова продовжувати воювати доти, доки Україна не погодиться на російські вимоги. Ймовірно, це відбувається тому, бо в Кремлі переконані, що належним чином підготували російське суспільство та армію до такого сценарію розвитку подій", - переконані в Інституті вивчення війни.