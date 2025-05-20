Росія вимагатиме більше, якщо Україна погодиться на втрату частини територій, - ISW

Погрози Росії під час перемовин у Стамбулі щодо захоплення інших території України свідчать про те, що Кремль може висунути більш жорсткі територіальні вимоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

В ISW нагадали, що російська делегація під час перемовин у Стамбулі 16 травня погрожувала захопленням Харківської та Сумської областей. На думку аналітиків, ця тактика може свідчити про те, що Росія висуне ще більш жорсткі територіальні вимоги у випадку, якщо Україна погодиться на попередні умови Кремля.

Попри те, що США, Україна та ЄС неодноразово закликали до припинення вогню, щоб розпочати переговори про закінчення війни - Росія відкидає такий порядок дій. Ймовірно, Кремль розглядає можливість початку переговорів про припинення вогню як інструмент тиску для отримання додаткових поступок від України та Заходу.

"Росія повинна продемонструвати готовність до поступок у будь-яких майбутніх двосторонніх переговорах, особливо з огляду на те, що Кремль, вочевидь, готується розширити список своїх вимог у межах мирного процесу, - зазначали в ISW.

На зустрічі представники Путіна заявили, що Україна має передати під контроль Росії всю територію Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей ще до того, як Москва погодиться на припинення вогню.

Аналітики вважають, що подібні територіальні вимоги зазвичай є предметом для перемовин про завершення війни, а не домовленостей про припинення вогню. Водночас Росія почала висувати додаткові вимоги та погрожувала захопленням Харківської та Сумської областей.

Ця тактика свідчить, що під час переговорів щодо завершення війни російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, висуне ще більш жорсткі територіальні вимоги, якщо Україна погодиться на попередні умови Кремля щодо припинення вогню.