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Росія хоче створити в окупованому Донецьку військовий ВНЗ

Фото: росія планує створити в Донецьку військовий ВНЗ (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Росіяни хочуть створити в тимчасово окупованому Донецьку військовий вищий навчальний заклад.

Про це повідолмяє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

В спротиві повідомляють, що федеральна держава казенна військова освітня установа вищої освіти "Донецьке вище загальновійськове командне училище" має бути утворена МО РФ до 1 грудня 2023 року.

Планова штатна чисельність закладу, разом з курсантами, 3,5 тис. осіб.

"Розсадник окупантів утворюють на базі створеного терористами училища, яке функціонувало з 2015 року на потреби так званої "армії ДНР", - зазначили в ЦНС.

Там також додали, що функціонування таких закладів є порушенням міжнародного права, адже такі заклади за фактом вербують мешканців тимчасово захоплених регіонів на війну проти батьківщини.  

Ситуація в Донецьку

Росіяни окупували Донецьк у 2014 році. Останнім часом у місті регулярно повідомляють про вибухи.

Днями у тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи, після чого над містом здійнявся дим. Також  повідомляли про "прильоти" 14 вересня - дим здіймався у районі залізничного вокзалу.

А 18 вересня під обстрілом опинилась адміністрація так званого глави "ДНР" Дениса Пушиліна.

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Донецьк