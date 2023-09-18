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В Донецьку повідомляють про обстріл, над містом піднявся дим

Донецьк, Понеділок 18 вересня 2023 13:37
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В Донецьку повідомляють про обстріл, над містом піднявся дим Ілюстративне фото: в Донецьку повідомляють про обстріл (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи, після чого над містом здійнявся дим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Місцеві повідомляють, що стовп диму після обстрілу здійнявся у Київському районі міста.

Окрім того, у Донецьку фіксують дим або пил над Донецьким металургійним заводом у центрі міста. Проте зазначається, що обстрілу не було.

За повідомленнями очевидців, клуби піднялись через виробничі процеси.

Ситуація в Донецьку

Росіяни окупували Донецьк у 2014 році. Останнім часом у місті регулярно повідомляють про вибухи.

Зокрема, 14 вересня у Донецьку повідомляли про "прильоти" а дим здіймався у районі залізничного вокзалу.

А на початку осені окупанти заявили про нібито атаку по центру Донецька. Тоді під ударом опинились Ворошиловський та Київський райони.

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Донецьк Вибух
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