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Россия хочет создать в оккупированном Донецке военный вуз

Фото: Россия планирует создать в Донецке военный вуз (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Россияне хотят создать во временно оккупированном Донецке военное высшее учебное заведение.

Об этом сообщил РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

В сопротивлении сообщают, что федеральное государство казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Донецкое высшее общевойсковое командное училище" должно быть образовано МО РФ до 1 декабря 2023 года.

Плановая штатная численность заведения вместе с курсантами 3,5 тыс. человек.

"Рассадник окупантов образуют на базе созданного террористами училища, которое функционировало с 2015 года на нужды так называемой "армии ДНР", - отметили в ЦНС.

Там также добавили, что функционирование таких заведений является нарушением международного права, ведь такие заведения по факту вербуют жителей временно захваченных регионов на войну против родины.

Ситуация в Донецке

Россияне оккупировали Донецк в 2014 году. В последнее время в городе регулярно сообщают о взрывах.

На днях во временно оккупированном Донецке раздались взрывы , после чего над городом поднялся дым. Также сообщали о "прилетах" 14 сентября – дым поднимался в районе железнодорожного вокзала.

А 18 сентября под обстрелом оказалась администрация так называемого главы ДНР Дениса Пушилина.

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Донецк