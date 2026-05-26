Росія хоче прикрити НПЗ від дронів новою "Цитаделлю", але є нюанс

Що таке "Цитадель"

Новий комплекс розробив російський "Ростех". Він призначений для захисту стаціонарних об'єктів від дронів - як коптерного, так і літакового типу.

Система оснащена 30-мм гарматою у стаціонарній турелі. Заявляється, що вона може використовувати снаряди з керованим підривом, начинені шрапнеллю. Процес від виявлення до знищення цілі - значною мірою автоматизований.

Для наведення передбачені радіолокаційна та оптико-електронна станції. Оптичний канал працює у видимому та інфрачервоному діапазонах.

Проте на наявних фото жодної з цих станцій на самій установці немає. Це означає, що цілевказання, ймовірно, надходить із зовнішніх засобів або із загальної системи ППО.

Дослідник оборонно-промислового комплексу Андрій Тарасенко зазначає, що ефективний радіус дії - 1,2 км, а вартість одного комплексу - близько 0,6 млрд рублів, або від 3,48 до 7,21 млн євро залежно від курсу.

За його підрахунками, щоб прикрити один нафтопереробний завод, знадобиться від 6 до 10 таких систем - тобто від 3,48 до 6 млрд рублів.

Defense Express порівнює "Цитадель" із німецькими зенітками Skynex, які застосовуються в Україні й збивають не лише дрони, а й крилаті ракети.

Концептуально системи схожі. Але є принципова різниця: на Skynex оптико-електронна та радіолокаційна станції вмонтовані безпосередньо в установку, а на "Цитаделі" - ні. Це ставить під сумнів точність і автономність російської розробки.

Де слабкі місця

Окрім питань із наведенням, є ще одна проблема - боєприпаси. Програмовані снаряди Росія показала на виставці у Саудівській Аравії на початку 2026 року. Проте жодної інформації про їх серійне виробництво досі не з'явилося.

Без таких боєприпасів комплекс буде стріляти звичайними 30-мм снарядами - без дистанційного підриву. Саме відсутність такої функції вважається однією з головних слабкостей "Панциря" у боротьбі з дронами.

"Цитадель" потенційно ефективніша за "Панцирь" проти БПЛА. Але для реального впливу на ситуацію їх мають замовляти і виробляти у великих кількостях. Кілька одиниць погоди не зроблять.

Defense Express також нагадує, що реальні характеристики нової зенітки можна оцінити лише після практичного застосування - не виключено, що йдеться про черговий нереалізований проєкт.