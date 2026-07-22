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Росія хоче підставити Україну перед НАТО: що замислив Кремль

12:27 22.07.2026 Ср
2 хв
Москва планує застосувати нову схему
aimg Юлія Капітонова
Фото: Захід вже знає про нові плани Кремля (Getty Images)

Росія готує провокації під чужим прапором проти членів НАТО, щоб підірвати довіру союзників до України.

Про це попередив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Росія готує провокації під чужим прапором проти країн НАТО. Зокрема, вона може використати дрони, замасковані під українські, для атак на країни Балтії та провокацій проти Польщі, щоб підірвати довіру до України", - заявив Коваленко.

Він також уточнив, що за організацію та проведення цих операцій відповідає Головне розвідувальне управління РФ (ГРУ).

Ба більше, до їхньої реалізації можуть також залучити Службу зовнішньої розвідки Росії (СЗР).

До речі, зі схожими попередженнями про плани Кремля одним із перших виступив глава польської дипломатії Радослав Сікорський.

За його словами, Варшава вже активно готується до подібної російської провокації. Він також підтвердив, що головну роль у ній можуть відіграти українські дрони.

Глава МЗС Польщі також нагадав про нещодавню підозрілу заяву російського диктатора Володимира Путіна.

"Він заявив: якщо на нас нападе країна-член НАТО, ми відповімо. Тому ми підозрюємо, що він планує підготувати українські дрони та використати їх для нападу на країну - члена НАТО або на Росію, а потім відповісти на такий напад", - попередив Сікорський.

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