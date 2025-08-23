Росія хоче наростити випуск до 6 тисяч "Шахедів" на місяць, - CNN

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Джерело в українській розвідці розповіло, що крім збільшення кількості, виробництво ударних безпілотників у РФ обходиться набагато дешевше, ніж на початку війни, коли Москва закупила їх у Тегерана.

"У 2022 році Росія платила в середньому 200 000 доларів за один такий безпілотник. У 2025 році ця цифра знизилася приблизно до 70 000 доларів", - сказало джерело.

Воно додало, що це сталося завдяки масштабному виробництву "Шахедів" на заводі безпілотників "Алабуга" в Татарстані.

Водночас, як пише CNN, оцінки сильно різняться. Зокрема, Центр стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) виявив, що вартість "Шахед-136" варіюється від 20 тисяч до 50 тисяч доларів за один дрон.

Для порівняння видання наводить також приклад, зазначивши, що один перехоплювач ракет "земля-повітря" може коштувати понад 3 млн доларів.

"(Така - ред.) відносно низька вартість дозволяє Кремлю активізувати нічні атаки за допомогою дронів, а також проводити частіші великомасштабні атаки", - пише CNN.

Зокрема, на початку війни великі залпи ракет і безпілотників відбувалися приблизно раз на місяць. Однак тепер, згідно з аналізом CSIS, такі атаки відбуваються в середньому кожні 8 днів.