Россия хочет нарастить выпуск до 6 тысяч "Шахедов" в месяц, - CNN

Суббота 23 августа 2025 18:01
Россия хочет нарастить выпуск до 6 тысяч "Шахедов" в месяц, - CNN Фото: производство дронов России обходится дешевле, нежели при покупке у Ирана (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Российская Федерация намерена производить более 6 тысяч дронов типа "Шахед" каждый месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Источник в украинской разведке рассказал, что помимо увеличения количества, производство ударных беспилотников в РФ обходиться гораздо дешевле, чем в начале войны, когда Москва закупила их у Тегерана.

"В 2022 году Россия платила в среднем 200 000 долларов за один такой беспилотник. В 2025 году эта цифра снизилась примерно до 70 000 долларов", - сказал источник.

Он добавил, что это произошло за счет масштабного производства "Шахедов" на заводе беспилотников "Алабуга" в Татарстане.

В то же время, как пишет CNN, оценки сильно разнятся. В частности, Центр стратегических и международных исследований (CSIS) обнаружил, что стоимость "Шахед-136" варьируется от 20 тысяч до 50 тысяч долларов за один дрон.

Для сравнения издание приводит также пример, отметив, что один перехватчик ракет "земля-воздух" может стоить более 3 млн долларов.

"(Такая - ред.) относительно низкая стоимость позволяет Кремлю активизировать ночные атаки с помощью дронов, а также проводить более частые крупномасштабные атаки", - пишет CNN.

В частности, в начале войны крупные залпы ракет и беспилотников происходили примерно раз в месяц. Однако теперь, согласно анализу CSIS, такие атаки происходят в среднем каждые 8 дней.

Атаки РФ на Украину

Напомним, что этим летом россияне устанавливали новые "рекорды" в атаках по Украине, применяя дроны, ракеты и другие средства поражения. Однако в последние недели, в преддверии саммита глав США и РФ на Аляске и переговорного процесса по Украине, враг сократил количество атак и городов, которые обстреливает.

В то же время, в ночь на 21 августа Россия все же совершила одну из самых масштабных атака за время войны, выпустив более 600 дронов и ракет. Силы ПВО в ту ночь и утро сбили и подавили 577 целей, причем среди них были ракеты "Кинжал" и "Калибр".

Подробнее о результатах работы ПВО - читайте в материале РБК-Украина.

Украина догоняет РФ

Отметим, на днях СМИ писали, что Украина развернула массовое производство дальнобойного ударного дрона FP-1, который впервые показали в мае 2025 года. Как сообщается, данный беспилотник уже производится в темах, которые догнали крупный российский завод по производству "Шахедов" в Алабуге.

Война в Украине
