Россия хочет нарастить выпуск до 6 тысяч "Шахедов" в месяц, - CNN

Российская Федерация намерена производить более 6 тысяч дронов типа "Шахед" каждый месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Источник в украинской разведке рассказал, что помимо увеличения количества, производство ударных беспилотников в РФ обходиться гораздо дешевле, чем в начале войны, когда Москва закупила их у Тегерана.

"В 2022 году Россия платила в среднем 200 000 долларов за один такой беспилотник. В 2025 году эта цифра снизилась примерно до 70 000 долларов", - сказал источник.

Он добавил, что это произошло за счет масштабного производства "Шахедов" на заводе беспилотников "Алабуга" в Татарстане.

В то же время, как пишет CNN, оценки сильно разнятся. В частности, Центр стратегических и международных исследований (CSIS) обнаружил, что стоимость "Шахед-136" варьируется от 20 тысяч до 50 тысяч долларов за один дрон.

Для сравнения издание приводит также пример, отметив, что один перехватчик ракет "земля-воздух" может стоить более 3 млн долларов.

"(Такая - ред.) относительно низкая стоимость позволяет Кремлю активизировать ночные атаки с помощью дронов, а также проводить более частые крупномасштабные атаки", - пишет CNN.

В частности, в начале войны крупные залпы ракет и беспилотников происходили примерно раз в месяц. Однако теперь, согласно анализу CSIS, такие атаки происходят в среднем каждые 8 дней.