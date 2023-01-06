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Росія хоче мобілізувати ще півмільйона осіб, - розвідка

Фото: представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росія готується мобілізувати ще до 500 тисяч військовозобов’язаних у січні на додаток до 300 тисяч, які були призваних у жовтні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони Вадима Скібіцького Guardian.

За його словами, Росії знадобиться приблизно два місяці, щоб сформувати військові формування, і будь-який успіх агресора на полі бою залежатиме від того, наскільки добре оснащеними та навченими будуть військові.

Він додав, що багато чого також залежатиме від продовження поставок в Україну західних боєприпасів і зброї для оснащення нових резервних підрозділів, які готує Україна.

"Якщо Росія цього разу програє, тоді Путін зазнає краху", - сказав Скібіцький.

Україна очікує, що остання хвиля мобілізації в Росії буде оголошена 15 січня, після зимових свят.

"Вони роблять наголос на кількості людей і техніки і сподіваються перемогти нашу сторону", - додав він.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що Росія на початку січня готується запровадити воєнний стан і закрити кордони для чоловіків.

Тим часом керівник центру розвідки Збройних сил Естонії полковник Марго Гросберг також зазначив, що РФ планує оголосити другу хвилю мобілізації, хоча фактично цей процес в країні не припинявся.

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