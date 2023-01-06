RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия хочет мобилизовать еще полмиллиона человек, - разведка

Фото: представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Россия готовится мобилизовать еще до 500 тысяч военнообязанных в январе в дополнение к 300 тысячам, которые были призваны в октябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого Guardian.

По его словам, России понадобится примерно два месяца, чтобы сформировать военные формирования, и любой успех агрессора на поле боя будет зависеть от того, насколько хорошо оснащены и обучены военные.

Он добавил, что многое будет зависеть от продолжения поставок в Украину западных боеприпасов и оружия для оснащения новых резервных подразделений, которые готовит Украина.

"Если Россия на этот раз проиграет, тогда Путин потерпит крах", - сказал Скибицкий.

Украина ожидает, что последняя волна мобилизации в России будет объявлена 15 января после зимних праздников.

"Они делают упор на количество людей и техники и надеются победить нашу сторону", - добавил он.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Россия в начале января готовится ввести военное положение и закрыть границы для мужчин.

Между тем, руководитель центра разведки Вооруженных сил Эстонии полковник Марго Гросберг также отметил, что РФ планирует объявить вторую волну мобилизации, хотя фактически этот процесс в стране не прекращался.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Главное управление разведкиВойна России против УкраиныМобилизация в России