Росія не припиняла мобілізацію і навесні на фронт потраплять нові військові, - естонська розвідка

Влада Росії планує після православного Різдва оголосити другу хвилю мобілізації. Про те, фактично цей процес в країні не припинявся.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника центру розвідки Збройних сил Естонії полковника Марго Гросберга.

За словами Гросберга, розвідка спостерігає за деякими ознаками підготовки до нової хвилі мобілізації. Наприклад відомо, що в одну з типографій Краснодарського краю надійшло замовлення на друк 5000 повісток.

"Наступного тижня з'явиться ясність, чи почнеться ця друга хвиля мобілізації і як це буде відбуватися", - сказав він.

Керівник розвідки підкреслив, що всупереч заяв російської влади про завершення першої хвилі мобілізації, вона не зупинялась. Однак в деяких регіонах вдалось зібрати необхідну кількість людей. Так, ці 300 тисяч осіб нараза проходять підготовку та вже до кінця зими можуть бути перекинуті на фронт.

А от якщо після Різдва буде друга хвиля, то нові призвані будуть на лінії фронту орієнтовно у березні-квітні 2023 року.