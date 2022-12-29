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Росія не хоче миру: у Британії відреагували на сьогоднішній масований обстріл

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Четвер 29 грудня 2022 12:52
Росія не хоче миру: у Британії відреагували на сьогоднішній масований обстріл Фото: посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Сьогоднішній масований ракетний обстріл України з боку російських окупантів вкотре доводить, що РФ не хоче миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла Великої Британії в Україні Мелінду Сіммонс у Twitter.

"Росія запустила ракети по Україні, включно з Києвом і Львовом. Поранені цивільні особи. РФ відкидає мирний план Зеленського. Росія не хоче миру з Україною. Росія хоче підкорити Україну", - написала вона.

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці сьогоднішнього масованого удару Росії по території України.

Зазначимо, що ворог випустив по Україні більше 69 ракет, а сили ППО знищили 54 з них.

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