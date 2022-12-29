Россия не хочет мира: в Британии отреагировали на сегодняшний массированный обстрел
Фото: посол Британии в Украине Мелинда Симмонс (Виталий Носач, РБК-Украина)
Сегодняшний массированный ракетный обстрел Украины со стороны российских оккупантов еще раз доказывает, что РФ не хочет мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Великобритании в Украине Мелинду Симмонс в Twitter.
"Россия запустила ракеты по Украине, включая Киев и Львов. Ранены гражданские лица. РФ отвергает мирный план Зеленского. Россия не хочет мира с Украиной. Россия хочет покорить Украину", - написала она.
Напомним, РБК-Украина раскрывала все подробности сегодняшнего массированного удара России по территории Украины.
Отметим, что враг выпустил по Украине более 69 ракет, а силы ПВО уничтожили 54 из них.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.