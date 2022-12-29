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Россия не хочет мира: в Британии отреагировали на сегодняшний массированный обстрел

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Четверг 29 декабря 2022 12:52
Россия не хочет мира: в Британии отреагировали на сегодняшний массированный обстрел Фото: посол Британии в Украине Мелинда Симмонс (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Сегодняшний массированный ракетный обстрел Украины со стороны российских оккупантов еще раз доказывает, что РФ не хочет мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Великобритании в Украине Мелинду Симмонс в Twitter.

"Россия запустила ракеты по Украине, включая Киев и Львов. Ранены гражданские лица. РФ отвергает мирный план Зеленского. Россия не хочет мира с Украиной. Россия хочет покорить Украину", - написала она.

Напомним, РБК-Украина раскрывала все подробности сегодняшнего массированного удара России по территории Украины.

Отметим, что враг выпустил по Украине более 69 ракет, а силы ПВО уничтожили 54 из них.

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