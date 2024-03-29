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Росія хоче легалізувати заборону українських книг на окупованих територіях

Фото: Російський диктатор Володимир Путін (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

У Москві розробили законопроєкт, який регулює потрапляння до фонду бібліотек “книг інфоагентів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"На тимчасово окупованих територіях росіяни воюють з усім українським та планують легалізувати заборону української літератури", - йдеться у повідомленні.

У Центрі нагадали, що з самого початку окупації росіяни захоплювали бібліотеки та вивозили й спалювали українські книги.

"Тепер же окупанти нарешті хочуть створити правову базу своїм нацистським діям. Москва розробила законопроєкт, який регулює потрапляння до фонду бібліотек "книг інфоагентів", тобто будь-яких книг, які спонукають до мислення", - наголосили у Центрі нацспротиву.

Там закликали українців на тимчасово окупованих територіях берегти українську літературу й поширювати її серед знайомих, аби не дати росіянам "зламати код нації".

Переслідування українців на ТОТ

У квітні 2023 року російський диктатор Володимир Путін видав указ, згідно з яким жителі ТОТ, які відмовляються від російських паспортів, стануть іноземними громадянами чи особами без громадянства. Такі особи мають право проживати у ТОТ лише до 1 липня 2024 року.

За даними британської розвідки, існує реальна ймовірність того, що будь-які особи у ТОТ після цієї дати, які не мають російського паспорта, будуть депортовані або затримані.

Міністерство освіти РФ планує впровадження нової системи пропаганди в російських школах та на тимчасово окупованій території України. Задля цього загарбники створили нову відповідну посаду - "наглядач за патріотизмом".

Також росіяни на ТОТ проводять інформаційну операцію з метою дискредитації українського підпілля.

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