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Россия хочет легализовать запрет украинских книг на оккупированных территориях

Фото: Российский диктатор Владимир Путин (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

В Москве разработали законопроект, регулирующий попадание в фонд библиотек "книг инфоагентов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"На временно оккупированных территориях россияне борются со всем украинским и планируют легализовать запрет украинской литературы", - говорится в сообщении.

В Центре напомнили, что с начала оккупации россияне захватывали библиотеки, вывозили и сжигали украинские книги.

"Теперь же оккупанты наконец-то хотят создать правовую базу своим нацистским действиям. Москва разработала законопроект, регулирующий попадание в фонд библиотек "книг инфоагентов", то есть любых книг, побуждающих к мышлению", - подчеркнули в Центре нацсопротивления.

Там призвали украинцев на временно оккупированных территориях беречь украинскую литературу и распространять ее среди знакомых, чтобы не дать россиянам "сломать код нации".

Преследование украинцев на ВОТ

В апреле 2023 года российский диктатор Владимир Путин издал указ, согласно которому жители ВОТ, отказывающиеся от российских паспортов, станут иностранными гражданами или лицами без гражданства. Такие лица имеют право проживать на ВОТ до 1 июля 2024 года.

По данным британской разведки, существует реальная вероятность того, что любые лица на ВОТ после этой даты, не имеющие российского паспорта, будут депортированы или задержаны.

Министерство образования РФ планирует внедрение новой системы пропаганды в российских школах и временно оккупированной территории Украины. Для этого захватчики создали новую соответствующую должность - "смотрящий за патриотизмом".

Также россияне на ВОТ проводят информационную операцию с целью дискредитации украинского подполья.

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