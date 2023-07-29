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Відчайдушно шукає підтримки. В США назвали можливу мету візиту Шойгу в КНДР

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Вашингтон, Субота 29 липня 2023 18:41
Відчайдушно шукає підтримки. В США назвали можливу мету візиту Шойгу в КНДР Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Візит міністра оборони Росії Сергія Шойгу до Північної Кореї (КНДР) пов'язаний з відчайдушними спробами Москви знайти союзників та підтримку у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Так, відповідаючи на питання журналіста щодо візиту Шойгу в КНДР, держсекретар США зазначив, що це точно не відпустка російського міністра. Зокрема, на його думку, Шойгу міг поїхати в Пхеньян просити зброю для російської армії.

"Ми бачимо, що Росія відчайдушно шукає підтримки, зброї, де б вона її не знайшла, щоб продовжувати агресію проти України. І ми бачимо це в Північній Кореї. Ми бачимо це і на прикладі Ірану, який надав Росії безліч безпілотників, які вона використовує для знищення цивільної інфраструктури та вбивства мирних жителів в Україні", - сказав Блінкен.

КНДР та війна Росії проти України

Північна Корея відкрито підтримує своїми заявами війну Росії проти України. Крім того, у січні цього року в США заявляли про докази того, що КНДР постачає зброю росіянам. Однак тоді говорилося лише про надання боєприпасів бойовикам ПВК "Вагнера".

Сьогодні ж американське видання FT розповіло, що українські військові застосовують для ударів по росіянах північнокорейські снаряди до "Градів". Достеменно не відомо, як саме ці снаряди опинилися в ЗСУ, але, ймовірно, вони були взяті на втрачених російських позиціях.

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