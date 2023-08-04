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Россия хочет купить у КНДР артиллерийские снаряды, - Кирби

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Пятница 04 августа 2023 00:46
Россия хочет купить у КНДР артиллерийские снаряды, - Кирби Фото: координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Россия планирует расширить военное взаимодействие с Северной Кореей и приобрести партию артиллерийских снарядов для использования на войне против Украины.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Он отметил, что такую информацию получила американская разведка.

"Информация, полученная нами, указывает на то, что Россия стремится расширить военное сотрудничество с КНДР, в частности путем продажи артиллерийских снарядов России", - заявил Кирби.

Координатор Совбеза добавил, что последний визит российского министра обороны Сергея Шойгу в КНДР связан именно с попытками РФ убедить Пхеньян в продаже боеприпасов.

КНДР и война России против Украины

Северная Корея открыто поддерживает российскую агрессию в Украине, а с начала года, согласно информации США, поставляет боеприпасы боевикам "Вагнера".

Также недавно Шойгу ездил в КНДР - в Белом доме отметили, что таким образом он мог просить о поддержке в виде оружия. Позже Государственный департамент США заявил, что наложит дополнительные санкции на КНДР или любую другую страну, которая будет поставлять оружие россиянам.

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Кирби Белый дом Российская Федерация КНДР
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