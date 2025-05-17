Росія готується до захоплення островів на Дніпрі: проводить перегрупування та розвідку

За словами речника Сил оборони півдня України Владислава Волошина, росіяни відкрили новий напрямок для форсування Дніпра на півдні України. Вони намагаються висадитися на острів Бугаз.

"Ворог намагається провести форсування водних перешкод і саме зараз відкрив такий, назвемо це "новий" напрямок. Напрямок, на якому він активізувався і вже за кілька днів провів декілька спроб висадитись у річковій зоні - це південь Дніпровської системи островів. На самому півдні острів, біля населеного пункту Кізомис, острів Бугаз", - розповів речник.

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