Новий напрямок атаки. Окупанти намагаються створити плацдарм для форсування Дніпра

Росіяни відкрили новий напрямок для форсування Дніпра на півдні України. Вони намагаються висадитися на острів Бугаз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Сил оборони півдня України Владислава Волошина в ефірі телемарафону.

"Ворог намагається провести форсування водних перешкод і саме зараз відкрив такий, назвемо це "новий" напрямок. Напрямок, на якому він активізувався і вже за кілька днів провів декілька спроб висадитись у річковій зоні - це південь Дніпровської системи островів. На самому півдні острів, біля населеного пункту Кізомис, острів Бугаз", - розповів речник.

За його словами, ворог намагається висадитись на острів, захопити певний плацдарм і з півдня здійснити форсування річки Дніпро. Проте наразі спроби окупантів безуспішні.

"Якщо вдається комусь вижити на цих островах, то вони (росіяни, - ред.) там грають в таку імпровізовану "робінзоніаду", коли їх звідти забрати ворог вже не може, доставляє їм дронами і продукти, і воду, боєприпаси, а за декілька днів бувають випадки, що ці російські військовослужбовці, робінзони так звані, здаються в полон або їх знищують Сили оборони України", - сказав Волошин.

Речник також додав, що російська пропаганда намагається використати цих покинутих окупантів, заявляючи про нібито захоплення островів.



Фото: росіяни намагаються закріпитися на островах біля Херсона (скриншот deepstatemap.live)