Росіяни змінили тактику обстрілів Херсонської області: в ОВА розповіли деталі
Протягом останнього тижня російські війська значно активізували обстріли населених пунктів Херсонської області та змінили тактику.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
"Протягом останнього тижня ворог значно активізував обстріли населених пунктів Херсонської області. Більше того, росіяни змінили тактику: спочатку скидають авіабомби, а потім накривають ту ж саму місцевість артилерією", - повідомив Прокудін.
За його словами, це означає, що після першого "прильоту" ситуація залишається небезпечною. Саме тому важливо не залишати укриття одразу.
"Перебувайте у безпечному місці якнайдовше - це може врятувати вам життя.
Також закликаю не знімати наслідки обстрілів і не публікувати місця влучань у соцмережах. Ці фото і відео можуть бути використані ворогом для коригування вогню. Ви наражаєте на небезпеку не лише себе, а й тих, хто приїжджає рятувати, розбирати завали, гасити пожежі", - додав глава ОВА.
Перемир'я на Великдень
Нагадаємо, у суботу, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін заявив, що наказав припинити вогонь на 30 годин - з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня.
Україна погодилася на так зване "великоднє перемир'я". Водночас президент Володимир Зеленський наголосив, що українські війська будуть відповідати дзеркально на дії російських окупантів.
Як зазначають українські військові, російська армія не припинила повністю обстріли та атаки на фронті. Крім того, продовжуються ворожі удари по цивільних. Зокрема, у Херсонській області загинув чоловік через обстріл РФ.
Окрім того, Росія посилила обстріли на фронті зранку 20 квітня. Найбільше ворог активізувався на Покровському та Сіверському напрямках фронту.
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