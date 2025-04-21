Росіяни змінили тактику обстрілів Херсонської області: в ОВА розповіли деталі

"Протягом останнього тижня ворог значно активізував обстріли населених пунктів Херсонської області. Більше того, росіяни змінили тактику: спочатку скидають авіабомби, а потім накривають ту ж саму місцевість артилерією", - повідомив Прокудін.



За його словами, це означає, що після першого "прильоту" ситуація залишається небезпечною. Саме тому важливо не залишати укриття одразу.

"Перебувайте у безпечному місці якнайдовше - це може врятувати вам життя.

Також закликаю не знімати наслідки обстрілів і не публікувати місця влучань у соцмережах. Ці фото і відео можуть бути використані ворогом для коригування вогню. Ви наражаєте на небезпеку не лише себе, а й тих, хто приїжджає рятувати, розбирати завали, гасити пожежі", - додав глава ОВА.